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Патриарх Кирилл назвал главной миссией девушек рождение детей
Патриарх Кирилл рассказал о главной миссии девушек. В соответствии с его мнением, это рождение детей, а также их последующее привлечение в церковь. Главным идеалом патриарх назвал создание семьи.

Патриарх Кирилл назвал главной миссией девушек рождение детей


«Это, разумеется, не единственный существующий идеал. Однако это особенная миссия девушек, которые обязаны точно понимать, что формирование семьи, рождение детей, их последующее воцерковление и воспитание является целью, определенной им Богом. Выше этого нет ничего», - заявил глава РПЦ. В соответствии со словами патриарха Кирилла, технологии, уровень образования, а также степень комфорта позволяют женщинам сочетать заботу о своей семье с профессиональной деятельностью.

Исследователи НИУ ВШЭ провели исследование рабочих, а также их жен на территории Москвы и малых городов Вологодской и Владимирской областей, после чего сделали вывод о перекладывании ответственности за воспитание детей на женщин. В то же время мужчины зачастую отрицают мысли о карьерной самореализации представительниц прекрасного пола. Большая часть опрошенных считают, что ключевой прерогативой женщин является «создание уюта», однако в действительности большая часть из них вынуждена работать в «двойную смену» для обеспечения семьи.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 20:21
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