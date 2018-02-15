Патриарх Кирилл назвал главной миссией девушек рождение детей
Патриарх Кирилл рассказал о главной миссии девушек. В соответствии с его мнением, это рождение детей, а также их последующее привлечение в церковь. Главным идеалом патриарх назвал создание семьи.
«Это, разумеется, не единственный существующий идеал. Однако это особенная миссия девушек, которые обязаны точно понимать, что формирование семьи, рождение детей, их последующее воцерковление и воспитание является целью, определенной им Богом. Выше этого нет ничего», - заявил глава РПЦ. В соответствии со словами патриарха Кирилла, технологии, уровень образования, а также степень комфорта позволяют женщинам сочетать заботу о своей семье с профессиональной деятельностью.
Исследователи НИУ ВШЭ провели исследование рабочих, а также их жен на территории Москвы и малых городов Вологодской и Владимирской областей, после чего сделали вывод о перекладывании ответственности за воспитание детей на женщин. В то же время мужчины зачастую отрицают мысли о карьерной самореализации представительниц прекрасного пола. Большая часть опрошенных считают, что ключевой прерогативой женщин является «создание уюта», однако в действительности большая часть из них вынуждена работать в «двойную смену» для обеспечения семьи.
«Это, разумеется, не единственный существующий идеал. Однако это особенная миссия девушек, которые обязаны точно понимать, что формирование семьи, рождение детей, их последующее воцерковление и воспитание является целью, определенной им Богом. Выше этого нет ничего», - заявил глава РПЦ. В соответствии со словами патриарха Кирилла, технологии, уровень образования, а также степень комфорта позволяют женщинам сочетать заботу о своей семье с профессиональной деятельностью.
Исследователи НИУ ВШЭ провели исследование рабочих, а также их жен на территории Москвы и малых городов Вологодской и Владимирской областей, после чего сделали вывод о перекладывании ответственности за воспитание детей на женщин. В то же время мужчины зачастую отрицают мысли о карьерной самореализации представительниц прекрасного пола. Большая часть опрошенных считают, что ключевой прерогативой женщин является «создание уюта», однако в действительности большая часть из них вынуждена работать в «двойную смену» для обеспечения семьи.
Автор: Валерий Антонов