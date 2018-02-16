ГАИ: Автобусы стали самым рискованным видом транспорта
В ГАИ обнародовали статистику аварий за минувший год. Согласно опубликованным данным, автобусы стали самым рискованным видом транспорта.
За 2017 год по вине водителей автобусов произошло 5608 аварий (в 2016 году – 5294). В ДТП погибли 324 человека, что на 26% выше, чем в 2016 году (257). Около 8,7 тысяч человек получили травмы.
Количество ДТП, виновниками которых стали водителями автобусов, растет четвертый год подряд. В 2015 году их количество составило 1,9%, в 2016 – 6%, а в 2017 – 11,9%. Количество погибших в таких авариях увеличилось на 25%.
Страховщики отмечают, что автобусы вошли в категории наиболее опасных видов транспорта. В ГИБДД сообщают, что с участием данного вида транспорта в минувшем году произошло 78 ДТП с тяжкими последствиями, в которых погибли 121 и травмировались 155 человек. Так, только в пяти авариях в Марий Эл, Татарстане, Владимирской области, Краснодарском и Забайкальском краях погибли 80 и 88 человек получили травмы. В то же время, автобусы остаются единственным доступным транспортом для многих регионов.
По словам экспертов, рост количества ДТП с участием автобусов вызван низким контролем транспортных средств, техническим состоянием транспорта и человеческим фактором. Все перечисленные аварии, в которых погибли 80 человек, произошли по вине водителей.
За 2017 год по вине водителей автобусов произошло 5608 аварий (в 2016 году – 5294). В ДТП погибли 324 человека, что на 26% выше, чем в 2016 году (257). Около 8,7 тысяч человек получили травмы.
Количество ДТП, виновниками которых стали водителями автобусов, растет четвертый год подряд. В 2015 году их количество составило 1,9%, в 2016 – 6%, а в 2017 – 11,9%. Количество погибших в таких авариях увеличилось на 25%.
Страховщики отмечают, что автобусы вошли в категории наиболее опасных видов транспорта. В ГИБДД сообщают, что с участием данного вида транспорта в минувшем году произошло 78 ДТП с тяжкими последствиями, в которых погибли 121 и травмировались 155 человек. Так, только в пяти авариях в Марий Эл, Татарстане, Владимирской области, Краснодарском и Забайкальском краях погибли 80 и 88 человек получили травмы. В то же время, автобусы остаются единственным доступным транспортом для многих регионов.
По словам экспертов, рост количества ДТП с участием автобусов вызван низким контролем транспортных средств, техническим состоянием транспорта и человеческим фактором. Все перечисленные аварии, в которых погибли 80 человек, произошли по вине водителей.
Автор: Сергей Сидорин