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Водителей предложили не лишать прав из-за неоплаченных штрафов
В Госдуме представили инициативу о нелишении водителей прав на вождение по причине неоплаченных штрафов. Предложил проект закона Ярослав Нилов, член фракции ЛДПР. Глава комитета по вопросам труда выразил уверенность, что нужно завершить подобную практику. Действовать она начала с 15 января 2016-го, когда в правовую силу вступила соответствующая норма.

Водителей предложили не лишать прав из-за неоплаченных штрафов


«Вначале определили пороговый уровень долговых обязательств, после превышения которого происходит лишение прав, как 10 тысяч рублей, впоследствии повысили до 30 тысяч. Можно оперировать самыми различными суммами, однако этот подход принципе вижу ненужной мерой оказания воздействия на водителя. В определенных случаях к ним, даже после полной ликвидации долга, применяют предусмотренные по закону ограничения. Виной этому становятся сбои в системе, некорректное отображение автоматикой операций, а также неосведомленность граждан о наличии у них какой-либо задолженности», — отметил Нилов.

Проблемы применяемой сегодня схемы привели к возникновению о инициатора иных вопросов. Они оказались связаны с возможностями организации преступного сговора, в который потенциально вовлекаются работники дептранса Москвы.

«Накануне мы смогли получить ответ со стороны Департамента транспорта столицы. Речь шла о привлечении водителя к ответственности, а также эвакуации транспортного средства по причине незаконно размещенного в ночное время знака. Утром его так же тайно демонтировали, однако вместо освобождения человека от оплаты штрафа и проведения расследования факта противоправных действий с проверкой собственных работников по вопросу преступного сговора проводится рядовая отписка в стиле “виноваты не мы, а кто – не знаем, однако водитель правила нарушил”. В то же время формально штраф был зафиксирован», — выразил негодование Ярослав Нилов.

Автор: Валерий Антонов
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