В МОК запретили российским атлетам показывать медали с Олимпиады в Доме спорта
Члены МОК разрешили российским атлетам посещать Дом спорта, но запретили им там показывать медали с Олимпиады в Пхенчхане. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева, в Доме также запрещено чествовать спортсменов, но аплодировать им разрешено.
В МОК подчеркнули, что на спортсменов из России никто не имеет права, даже в шутку, на них надеть медаль. Это будет расценено как попытка альтернативной церемонии.
Ранее эксперты назвали сборные Германии и США главными претендентами на победу в командном зачете Олимпийских игр.
В МОК подчеркнули, что на спортсменов из России никто не имеет права, даже в шутку, на них надеть медаль. Это будет расценено как попытка альтернативной церемонии.
Ранее эксперты назвали сборные Германии и США главными претендентами на победу в командном зачете Олимпийских игр.
Автор: Сергей Сидорин