В Екатеринбурге при обрушении 2-этажного дома пострадали мужчина и 2 ребенка
Крыша 2-этажного домостроения обрушилась в Екатеринбурге, имеются пострадавшие. В соответствии с данными местных СМИ, происшествие случилось на территории Суворовского переулка.
Пострадало старое здание. Обрушение фрагмента его потолка произошло на собственника квартиры и детей возрастом 2,5 и 9 лет. Все пострадавшие были экстренно отправлены в медучреждение. Врачи диагностировали множественные ушибы мягких тканей. Отмечается, что жизням пациентов на текущий момент ничего не угрожает.
По месту происшествия ведут работу сотрудники полиции и МЧС. Определяются причины и обстоятельства ЧП. По итогам проведения экспертиз будут сделаны выводы о необходимости открытия уголовного делопроизводства по факту травмирования мужчины и двоих детей.
Пострадало старое здание. Обрушение фрагмента его потолка произошло на собственника квартиры и детей возрастом 2,5 и 9 лет. Все пострадавшие были экстренно отправлены в медучреждение. Врачи диагностировали множественные ушибы мягких тканей. Отмечается, что жизням пациентов на текущий момент ничего не угрожает.
По месту происшествия ведут работу сотрудники полиции и МЧС. Определяются причины и обстоятельства ЧП. По итогам проведения экспертиз будут сделаны выводы о необходимости открытия уголовного делопроизводства по факту травмирования мужчины и двоих детей.
Автор: Валерий Антонов