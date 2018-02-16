Пользователи соцсетей нашли доказательства трудностей в отношениях Трампа и его жены
В соцсетх пользователи нашли новые доказательства плохих отношений президента США Трампа и его супруги. Отмечается, что первая леди Соединенных Штатов предпочла не отмечать собственного мужа в сообщении, посвященном Дню святого Валентина влюбленных. Публикация размещена 14 февраля, но содержит исключительно сообщение о намерении первой леди провести следующий день с маленькими пациентами.
«С большим нетерпением ожидаю чудесного дня в ChildrensInn, а также празднования дня Валентина с детьми, пребывающими в Национальном институте здоровья», — разместила она публикацию на официальной странице своего аккаунта.
Собственный пост Меланья Трамп снабдила хештегом #HappyValentinesDay. Вместе с детьми первая леди США раскрашивала открытки-поздравления и готовила праздничное угощение. Пользователи Twitter посчитали это очередным признаком плохих отношений пары.
«С большим нетерпением ожидаю чудесного дня в ChildrensInn, а также празднования дня Валентина с детьми, пребывающими в Национальном институте здоровья», — разместила она публикацию на официальной странице своего аккаунта.
Собственный пост Меланья Трамп снабдила хештегом #HappyValentinesDay. Вместе с детьми первая леди США раскрашивала открытки-поздравления и готовила праздничное угощение. Пользователи Twitter посчитали это очередным признаком плохих отношений пары.
Автор: Валерий Антонов