В Кирове мужчина нашел в хлебе кусок золота
В Кирове в одной из местных пабликов социальной сети «ВКонтакте» мужчина написал, что нашел в буханке черного хлеба кусок золота. Металл представлял собой звено цепочки.
Он опубликовал снимки хлеба и спросил, стоит ли ему радоваться или же необходимо написать жалобу на производителей. Он отметил, что хлеб был испечен в Слободском 12 февраля. В комментариях некоторые пользователи советовали ему отсудить у производителя большую сумму средств, другие отговаривали его и посчитали затею бессмысленной. Третьи же указали, что мужчина все придумал и никакого золота в хлебе нет.
Фотографии хлеба и золота доступны по ссылке.
Он опубликовал снимки хлеба и спросил, стоит ли ему радоваться или же необходимо написать жалобу на производителей. Он отметил, что хлеб был испечен в Слободском 12 февраля. В комментариях некоторые пользователи советовали ему отсудить у производителя большую сумму средств, другие отговаривали его и посчитали затею бессмысленной. Третьи же указали, что мужчина все придумал и никакого золота в хлебе нет.
Фотографии хлеба и золота доступны по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин