Ученые изучили кишечник гигантских древних страусов моа
Ученые из Новой Зеландии и Австралии изучили кишечник пяти гигантских древних страусов моа. Оказалось, птицы предпочитали питаться грибами, водными растениями, папоротником, мхом. Результаты исследования появились в издании National Academy of Sciences.
Биологи досконально проанализировали все цепочки ДНК страусов, напоминающих современных крупных попугаев какапо, находящихся на грани вымирания. В 23 образцах птичьих экскрементов найдены следы пищи и даже паразитов. Предположительно, вредитель попал в организм через водные растения и прудовик.
Следы страусов найдены на территории Южного острова. Птицы населяли Землю от 124 до 1557 лет назад.
Ранее исследователи назвали причину вымирания гигантских животных.
Биологи досконально проанализировали все цепочки ДНК страусов, напоминающих современных крупных попугаев какапо, находящихся на грани вымирания. В 23 образцах птичьих экскрементов найдены следы пищи и даже паразитов. Предположительно, вредитель попал в организм через водные растения и прудовик.
Следы страусов найдены на территории Южного острова. Птицы населяли Землю от 124 до 1557 лет назад.
Ранее исследователи назвали причину вымирания гигантских животных.
Автор: Джанабилова Татьяна П