Уфолог обнаружил на трех фото с Луны черный прямоугольник
Один из известных уфологов увидел на фото, сделанных китайским луноходом «Чанъэ-3», большой черный прямоугольник. Монолит хорошо просматривается на трех снимках, он расположен у линии горизонта, в 400 метрах от места съемки.
Специалист, известный среди экспертов НЛО под ником Streetcat1, прокомментировал фото. Вначале уфолог подумал, что это пропущенный пиксель, но подобная аномалия содержалось и в следующих кадрах. После увеличения масштаба было выяснено, что необычный объект имеет правильные геометрические формы, при этом он отбрасывает тень на поверхность спутника Земли.
По мнению некоторых пользователей Сети, странное сооружение возможно, является входом в базу инопланетян, она расположена под поверхностью Луны. Часть фолловеров считает, что объект может напоминать «Тардис», космический корабль, а также машину времени из британского сериала «Доктор Кто».
Специалист, известный среди экспертов НЛО под ником Streetcat1, прокомментировал фото. Вначале уфолог подумал, что это пропущенный пиксель, но подобная аномалия содержалось и в следующих кадрах. После увеличения масштаба было выяснено, что необычный объект имеет правильные геометрические формы, при этом он отбрасывает тень на поверхность спутника Земли.
По мнению некоторых пользователей Сети, странное сооружение возможно, является входом в базу инопланетян, она расположена под поверхностью Луны. Часть фолловеров считает, что объект может напоминать «Тардис», космический корабль, а также машину времени из британского сериала «Доктор Кто».
Автор: Семен Зайцев