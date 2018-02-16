Ученые: Ящерицы научились передвигаться на задних лапах 110 млн лет назад
Ученые сообщили, что ящерицы были способны передвигаться на задних лапах еще 110 млн лет назад. Как стало известно, что некоторые современные представители этой группы животных при спасении от врагов спасаются от врагов переходя на бег на 2-х лапах, тогда как шлемоносный василиск может передвигаться на поверхности воды.
Интернациональная группа палеонтологов смогла определить, что самые первые особи, которые получили способности к подобному передвижению, появились еще в меловой период. До того, как учёные смогли найти новые доказательства, были найдены только останки возрастом в 65 млн лет, однако недавние находки указывают на то, что в середине мелового периода родственники современных игуан были способны бегать, удерживая равновесие на задних лапах.
Стоит понимать, что эта двуногость у рептилий возникла ещё в триасовый период, что соответствует времени порядка 250 млн лет назад. Данные рептилии относились к группе архозавров, тогда как динозавры, передвигавшиеся на двух ногах, стали их потомками в результате эволюционного развития.
Интернациональная группа палеонтологов смогла определить, что самые первые особи, которые получили способности к подобному передвижению, появились еще в меловой период. До того, как учёные смогли найти новые доказательства, были найдены только останки возрастом в 65 млн лет, однако недавние находки указывают на то, что в середине мелового периода родственники современных игуан были способны бегать, удерживая равновесие на задних лапах.
Стоит понимать, что эта двуногость у рептилий возникла ещё в триасовый период, что соответствует времени порядка 250 млн лет назад. Данные рептилии относились к группе архозавров, тогда как динозавры, передвигавшиеся на двух ногах, стали их потомками в результате эволюционного развития.
Автор: Валерий Антонов