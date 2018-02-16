Ученые расшифровали инопланетный сигнал из соседней галактики
Ученые расшифровали инопланетный сигнал из соседней галактики Большое Магелланово облако (БМО). Материалы научного труда предоставлены изданием ToDay News Ufa.
Галактика, соседствующая с Млечным Путем, по химическому составу считается примитивным местом. В ней находятся несколько десятков миллиардов простых звезд, не содержащих тяжелые металлы. Сигнал, пойманный обсерваторией ALMA, удивил ученых, так как исходил от сложных органических молекул, которые теоретически не могут жить в условиях БМО. Как организм, похожий на метилформиат, развился в сложных условиях, пока неизвестно.
Ученые считают, что стали свидетелями зарождения первой органики в БМО. Уфолог Эдвард Сноуден называет аномалию НЛО, который прячется в соседней галактике и шифрует свои сигналы под космический фон, сбивая с толку землян.
Ранее исследователи заявили, что Землю уничтожат инопланетные сигналы.
Галактика, соседствующая с Млечным Путем, по химическому составу считается примитивным местом. В ней находятся несколько десятков миллиардов простых звезд, не содержащих тяжелые металлы. Сигнал, пойманный обсерваторией ALMA, удивил ученых, так как исходил от сложных органических молекул, которые теоретически не могут жить в условиях БМО. Как организм, похожий на метилформиат, развился в сложных условиях, пока неизвестно.
Ученые считают, что стали свидетелями зарождения первой органики в БМО. Уфолог Эдвард Сноуден называет аномалию НЛО, который прячется в соседней галактике и шифрует свои сигналы под космический фон, сбивая с толку землян.
Ранее исследователи заявили, что Землю уничтожат инопланетные сигналы.
Автор: Джанабилова Татьяна П