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Ученые расшифровали инопланетный сигнал из соседней галактики
Ученые расшифровали инопланетный сигнал из соседней галактики Большое Магелланово облако (БМО). Материалы научного труда предоставлены изданием ToDay News Ufa.

Ученые расшифровали инопланетный сигнал из соседней галактики


Галактика, соседствующая с Млечным Путем, по химическому составу считается примитивным местом. В ней находятся несколько десятков миллиардов простых звезд, не содержащих тяжелые металлы. Сигнал, пойманный обсерваторией ALMA, удивил ученых, так как исходил от сложных органических молекул, которые теоретически не могут жить в условиях БМО. Как организм, похожий на метилформиат, развился в сложных условиях, пока неизвестно.

Ученые считают, что стали свидетелями зарождения первой органики в БМО. Уфолог Эдвард Сноуден называет аномалию НЛО, который прячется в соседней галактике и шифрует свои сигналы под космический фон, сбивая с толку землян.

Ранее исследователи заявили, что Землю уничтожат инопланетные сигналы.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:31
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