Диана Шурыгина высказалась о поведении Насти Рыбки
Звезда интернета Диана Шурыгина, которая прославилась благодаря участию в программе «Пусть говорят», прокомментировала историю с блогершей Настей Рыбкой. По ее словам, она поддерживает жизненную позицию девушки.
Настя Рыбка стала известна после громкого скандала. По информации СМИ, она оказывает интимные услуги обеспеченным людям. Одного из бизнесменов Рыбка обвинила в надругательстве и потребовала жениться на ней. Позже девушка объявила, что просто пошутила, но чувство юмора мужчина не оценил. В отношении Рыбки был подан иск в суд.
Свои истории девушка подробно описала в авторской книге, которая получила название «Дневник по соблазнению миллиардера». Шурыгина по этому поводу заявила: «Ну молодец, че.. Поставила себе цель – добилась, книгу написала». Сама же уроженка Ульяновска после скандала обрела популярность и вышла замуж за оператора «Первого канала», который влюбился в нее через объектив камеры.
Настя Рыбка стала известна после громкого скандала. По информации СМИ, она оказывает интимные услуги обеспеченным людям. Одного из бизнесменов Рыбка обвинила в надругательстве и потребовала жениться на ней. Позже девушка объявила, что просто пошутила, но чувство юмора мужчина не оценил. В отношении Рыбки был подан иск в суд.
Свои истории девушка подробно описала в авторской книге, которая получила название «Дневник по соблазнению миллиардера». Шурыгина по этому поводу заявила: «Ну молодец, че.. Поставила себе цель – добилась, книгу написала». Сама же уроженка Ульяновска после скандала обрела популярность и вышла замуж за оператора «Первого канала», который влюбился в нее через объектив камеры.
Автор: Валерия Орлова