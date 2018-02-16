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Toyota объявила отзыв моделей Camry и Lexus из-за опасности пожара
Японская компания Toyota объявила о намерении отозвать 21700 автомобилей Lexus и моделей Camry, поскольку существует угроза воспламенения транспортных средств. Производитель отмечает, что каждое из них имеет свою проблему, но все присутствующие дефекты могут спровоцировать пожар.

Toyota объявила отзыв моделей Camry и Lexus из-за опасности пожара


Масштабная отзывная кампания начнется в Северной Америке. По словам представителей Toyota, в Штатах и Канаде выявлены дефекты в 11800 бизнес-седанах Camry. В частности, в автомобилях не правильно подключены автомагистрали, находящиеся в моторном отсеке. В случае утечки бензин может оказаться на источнике воспламенения, в результате чего возникнет пожар. О наличии проблемы в первую очередь свидетельствует запах топлива в салоне транспортного средства.

Под отзывную кампанию попали и 9900 автомобилей Lexus. Речь идет о RC F 2016 года выпуска, GS F и LC 500 нынешнего года производства. В премиальных моделях специалисты нашли проблемы с крышкой топливного насоса. Она также может спровоцировать утечку бензина и как следствие произойдет пожар.

Все ремонтные работы будут проводиться за счет производителя. Владельцев авто уведомят в письменном виде или по телефону о необходимости сдать машины в сервис.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:43
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