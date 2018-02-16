Ученые: Женщины-уборщицы сталкиваются со сниженным функционалом легких
Ученые из Бергенского университета в Норвегии рассказали, что женщины-уборщицы сталкиваются со сниженным функционалом легких и воспалением дыхательных путей. Материалы исследования опубликованы в издании American Thoracic Society's American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
Ученые провели исследование, проанализировав анкеты 6235 человек до 34 лет, участвовавших в обзоре дыхательной системы. Результаты показали, что у женщин-уборщиц объем принудительного выдоха снизился на 3,6 мл/год, количество принудительной жизненной емкости – на 4,3 мл/год. Такое влияние химии на организм сопоставимо с 20-летним стажем курения.
«Влияние чистящих средств на астму давно доказано, но нам не хватает данных о долгосрочном воздействии. Мы опасались, что химические вещества, неуклонно наносящие небольшой ущерб изо дня в день, год за годом, могут ускорить темпы снижения функции легких», - рассказах автор исследования Сесиль Сванес.
Ученые предполагают, что снижение функции легких объясняется раздражением, которое вызывает большинство химических веществ при воздействии на слизистые оболочки, покрывающие дыхательные пути, что со временем приводит к постоянным изменениям и ремоделированию.
Ранее исследователи доказали влияние чистящих средств на ХОБЛ.
Ученые провели исследование, проанализировав анкеты 6235 человек до 34 лет, участвовавших в обзоре дыхательной системы. Результаты показали, что у женщин-уборщиц объем принудительного выдоха снизился на 3,6 мл/год, количество принудительной жизненной емкости – на 4,3 мл/год. Такое влияние химии на организм сопоставимо с 20-летним стажем курения.
«Влияние чистящих средств на астму давно доказано, но нам не хватает данных о долгосрочном воздействии. Мы опасались, что химические вещества, неуклонно наносящие небольшой ущерб изо дня в день, год за годом, могут ускорить темпы снижения функции легких», - рассказах автор исследования Сесиль Сванес.
Ученые предполагают, что снижение функции легких объясняется раздражением, которое вызывает большинство химических веществ при воздействии на слизистые оболочки, покрывающие дыхательные пути, что со временем приводит к постоянным изменениям и ремоделированию.
Ранее исследователи доказали влияние чистящих средств на ХОБЛ.
Автор: Джанабилова Татьяна П