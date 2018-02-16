Юлия Ковальчук рассказала, почему расстается с мужем
Российская певица Юлия Ковальчук рассказала, что явилось причиной её временного расставания со своим мужем. Известные пары продолжают признаваться в соцсетях в любви друг другу, рассказывая о подарках, полученных ко Дню Святого Валентина.
Ковальчук вошла в число популярных артистов, кто встретил 14 февраля без своей второй половины, звезда осталась в Испании вместе с малолетней дочерью. Алексей Чумаков, муж известной поп-исполнительницы, отсутствовал в День влюблённых. На протяжении двух дней соцсети пополняются фотоснимками со свиданий по случаю праздника. В отношении Юлии Ковальчук выяснилось, что «разлучницей» певицы и её супруга стала работа. Вследствие плотного рабочего графика артист не смог позволить себе остаться с женой и 4-месячной дочерью, в страну они приехали в начале февраля.
Поп-звезда призналась в микроблоге в Instagram, что 14 февраля она часто встречает в одиночестве, причём нынешний год не стал исключением. С целью недопущения появления слухов о якобы проблемах в её семье, певица указала в своём аккаунте на причины вынужденного расставания с любимым.
Ковальчук вошла в число популярных артистов, кто встретил 14 февраля без своей второй половины, звезда осталась в Испании вместе с малолетней дочерью. Алексей Чумаков, муж известной поп-исполнительницы, отсутствовал в День влюблённых. На протяжении двух дней соцсети пополняются фотоснимками со свиданий по случаю праздника. В отношении Юлии Ковальчук выяснилось, что «разлучницей» певицы и её супруга стала работа. Вследствие плотного рабочего графика артист не смог позволить себе остаться с женой и 4-месячной дочерью, в страну они приехали в начале февраля.
Поп-звезда призналась в микроблоге в Instagram, что 14 февраля она часто встречает в одиночестве, причём нынешний год не стал исключением. С целью недопущения появления слухов о якобы проблемах в её семье, певица указала в своём аккаунте на причины вынужденного расставания с любимым.
Автор: Семен Зайцев