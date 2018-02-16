Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес / Важно

Юлия Ковальчук рассказала, почему расстается с мужем
Российская певица Юлия Ковальчук рассказала, что явилось причиной её временного расставания со своим мужем. Известные пары продолжают признаваться в соцсетях в любви друг другу, рассказывая о подарках, полученных ко Дню Святого Валентина.

Юлия Ковальчук рассказала, почему расстается с мужем

Ковальчук вошла в число популярных артистов, кто встретил 14 февраля без своей второй половины, звезда осталась в Испании вместе с малолетней дочерью. Алексей Чумаков, муж известной поп-исполнительницы, отсутствовал в День влюблённых. На протяжении двух дней соцсети пополняются фотоснимками со свиданий по случаю праздника. В отношении Юлии Ковальчук выяснилось, что «разлучницей» певицы и её супруга стала работа. Вследствие плотного рабочего графика артист не смог позволить себе остаться с женой и 4-месячной дочерью, в страну они приехали в начале февраля.

Поп-звезда призналась в микроблоге в Instagram, что 14 февраля она часто встречает в одиночестве, причём нынешний год не стал исключением. С целью недопущения появления слухов о якобы проблемах в её семье, певица указала в своём аккаунте на причины вынужденного расставания с любимым.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:00
Читайте также
В России подняли МРОТ до прожиточного минимума
Биткоин превысил в стоимости 10 тысяч долларов на
В России пенсию планируют повысить до 25 тысяч
Курс доллара продолжает падать
ГАИ: Автобусы стали самым рискованным видом
Пользователи соцсетей нашли доказательства
Надевшую дешевое платье телеведущую заподозрили в
Эксперты предоставили отчет о сниженном уровня
РИФ: Контракт на поставку истребителей МиГ-35
В России зафиксирована рекордно низкая смертность
Россияне получат квоту на ЭКО для рождения
День всех влюбленных заставил женщин ринуться в
Добавление комментария
Последние новости
16.02, 11:54 Ученые доказали эффективность и безопасность статинов
16.02, 11:46 В Омске школьница случайно выстрелила в одноклассника на
16.02, 11:42 Способом навсегда сохранить сообщение в WhatsApp
16.02, 11:31 В России подняли МРОТ до прожиточного минимума
16.02, 11:29 Анастасия Волочкова обматерила «недолюбленных и ущербных
16.02, 11:20 В ЕС продажи автомобилей поставили новый рекорд
16.02, 11:17 В Воронеже попали на видео танцы пьяной девушки в банке
16.02, 11:11 Ученые назвали отцовство причиной преждевременной смерти
16.02, 11:11 В центре Южно-Сахалинска рядом с супермаркетом
16.02, 11:02 Биткоин превысил в стоимости 10 тысяч долларов на
16.02, 11:00 Хакеры научились похищать пароли пользователей через
16.02, 10:49 Subaru назвала стоимость флагманского внедорожника Ascent
16.02, 10:38 Магазин "Эльдорадо" сломал сервис YouTube в России
16.02, 10:36 В Индии стартует производство Xiaomi Redmi Note 5 и
16.02, 10:29 В Новокузнецке тело мужчины 30 летнего нашли в подъезде
16.02, 10:28 Jaguar не планирует отказываться от популярных в России
16.02, 10:24 Филипп Киркоров признался, с кем отпраздновал День
16.02, 10:21 В России пенсию планируют повысить до 25 тысяч рублей
16.02, 10:14 Курс доллара продолжает падать
16.02, 10:13 Эксперт раскрыл последние слова пилотов Ан-148