Эксперты составили ТОП-5 недооцененных авто
Эксперты назвали 5 авто, которые отказываются покупать, несмотря на их очевидные преимущества. Первым в списке идет модель BMW i3. Это один из передовых электрокаров, который не получил достаточного внимания потребителей из-за ограниченности пробега 130 км.
На второй позиции находится автомобиль Mazda CX-9, впервые выпущенный в 2006-м году. Это наиболее просторный среди 7-местных внедорожников среди продуктов марки. Пока сложно сказать по какой причине, однако его продажи не слишком впечатляют. Третью строчку занимает Mini Paceman. Не так давно бренд был ориентирован на узконишевые модели с весьма оригинальным дизайном, однако теперь ситуация существенно поменялась и производство направили на дорогу роскоши, продуктивности и практичности. Модель Paceman представляет собой крупный кроссовер, рассчитанный на 4-х человек.
Четвертую строку занимает Chrysler 200, имевший в определенный период достаточно высокую популярность. Несмотря на достаточно привлекательный дизайн, пользователи выразили недовольство теснотой в салоне, а также пожаловались на «пресное» управление. Впоследствии глава концерна обозначил модель, как провальную. Произошло это почти сразу после того, как было представлено официальное заявление касательно остановки производства транспортного средства, что усугубило проблемы с продажами.
Замыкает список модель BMW 6 Series, которая во многом незаслуженно обделена вниманием водителей. При использовании достаточно широкого модельного ряда от BMW, на фоне имеющихся продуктов немецкого производителя наименее оцененными остаются продукты 6-й серии. Это элегантные авто для тех, кто любит быструю езду с комфортом. При этом BMW M6 Gran Coupe считается одним из претендентов на титул «лучшего седана в мире».
На второй позиции находится автомобиль Mazda CX-9, впервые выпущенный в 2006-м году. Это наиболее просторный среди 7-местных внедорожников среди продуктов марки. Пока сложно сказать по какой причине, однако его продажи не слишком впечатляют. Третью строчку занимает Mini Paceman. Не так давно бренд был ориентирован на узконишевые модели с весьма оригинальным дизайном, однако теперь ситуация существенно поменялась и производство направили на дорогу роскоши, продуктивности и практичности. Модель Paceman представляет собой крупный кроссовер, рассчитанный на 4-х человек.
Четвертую строку занимает Chrysler 200, имевший в определенный период достаточно высокую популярность. Несмотря на достаточно привлекательный дизайн, пользователи выразили недовольство теснотой в салоне, а также пожаловались на «пресное» управление. Впоследствии глава концерна обозначил модель, как провальную. Произошло это почти сразу после того, как было представлено официальное заявление касательно остановки производства транспортного средства, что усугубило проблемы с продажами.
Замыкает список модель BMW 6 Series, которая во многом незаслуженно обделена вниманием водителей. При использовании достаточно широкого модельного ряда от BMW, на фоне имеющихся продуктов немецкого производителя наименее оцененными остаются продукты 6-й серии. Это элегантные авто для тех, кто любит быструю езду с комфортом. При этом BMW M6 Gran Coupe считается одним из претендентов на титул «лучшего седана в мире».
Автор: Валерий Антонов