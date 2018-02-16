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Новый Toyota Yaris преобразовали в кроссовер
Японская компания Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека Yaris. Данный автомобиль уже поступил на рынок Южной Африки. Стоимость транспортного средства пока не сообщается.

Новый Toyota Yaris преобразовали в кроссовер


Новинка обзавелась внедорожным пластиковым обвесом, обладающим расширителями колесных арок. Также на бамперах присутствуют серебристые накладки. Что касается габаритов кросс-хэтча Yaris, то они не изменились. В частности, длина составила 4145 мм, высота – 1475 мм, ширина – 1730 мм. Клиренс авто также остался на уровне 135 мм.

Если говорить о технических параметрах Yaris Cross, то под капотом японской новинки расположен 1,5-литровый силовой агрегат, способный генерировать 105 лошадиных сил. Свою работу мотор осуществляет в паре с 5-диапазонной механической коробкой передач. Производитель пока не предложил кроссоверу вариатор. Привод присутствует исключительно передний.

Пакет опций Yaris Cross включает в себя 7 подушек безопасности, систему стабилизации, современную мультимедийную систему, климат-контроль, запуск двигателя с кнопки и колесные диски на 16 дюймов.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:05
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