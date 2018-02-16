Новый Toyota Yaris преобразовали в кроссовер
Японская компания Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека Yaris. Данный автомобиль уже поступил на рынок Южной Африки. Стоимость транспортного средства пока не сообщается.
Новинка обзавелась внедорожным пластиковым обвесом, обладающим расширителями колесных арок. Также на бамперах присутствуют серебристые накладки. Что касается габаритов кросс-хэтча Yaris, то они не изменились. В частности, длина составила 4145 мм, высота – 1475 мм, ширина – 1730 мм. Клиренс авто также остался на уровне 135 мм.
Если говорить о технических параметрах Yaris Cross, то под капотом японской новинки расположен 1,5-литровый силовой агрегат, способный генерировать 105 лошадиных сил. Свою работу мотор осуществляет в паре с 5-диапазонной механической коробкой передач. Производитель пока не предложил кроссоверу вариатор. Привод присутствует исключительно передний.
Пакет опций Yaris Cross включает в себя 7 подушек безопасности, систему стабилизации, современную мультимедийную систему, климат-контроль, запуск двигателя с кнопки и колесные диски на 16 дюймов.
Новинка обзавелась внедорожным пластиковым обвесом, обладающим расширителями колесных арок. Также на бамперах присутствуют серебристые накладки. Что касается габаритов кросс-хэтча Yaris, то они не изменились. В частности, длина составила 4145 мм, высота – 1475 мм, ширина – 1730 мм. Клиренс авто также остался на уровне 135 мм.
Если говорить о технических параметрах Yaris Cross, то под капотом японской новинки расположен 1,5-литровый силовой агрегат, способный генерировать 105 лошадиных сил. Свою работу мотор осуществляет в паре с 5-диапазонной механической коробкой передач. Производитель пока не предложил кроссоверу вариатор. Привод присутствует исключительно передний.
Пакет опций Yaris Cross включает в себя 7 подушек безопасности, систему стабилизации, современную мультимедийную систему, климат-контроль, запуск двигателя с кнопки и колесные диски на 16 дюймов.
Автор: Валерия Орлова