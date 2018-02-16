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Филипп Киркоров признался, с кем отпраздновал День влюбленных
Легендарный певец Филипп Киркоров в недавнем интервью признался, что отпраздновал День святого Валентина в компании Светланы Лободы. Российский поп-король еще рассказал о своем участии в телевизионном шоу “Успех”, и в рэп-баттле, который записал еще 25 лет назад.

Филипп Киркоров признался, с кем отпраздновал День влюбленных


В четверг, 15 февраля, множество звезд шоу-бизнеса посетили мероприятие “100 самых стильных 2018” организованным популярным журналом моды GQ. Эта церемония стала уже традиционной и одной из самых популярных, проводится каждый год в Москве и собирает очень большое количество светских персон со всей России. Иногда на вечеринку приглашают и зарубежных звезд, а рейтинг самых лучших по разным рубрикам публикуется на страницах журнала и на сайте GQ. Филипп Киркоров неоднократно награждался разными призами и, как отмечают его поклонники, всегда выглядит стильно и роскошно.

Филипп Киркоров признался, с кем отпраздновал День влюбленных


В интервью также была затронута тема участия артиста в теле-шоу “Успех”, где он выступил в роли суперзвездного наставника для молодых вокалистов, вместе с рэпером Славой Гнойным, который предлагал Киркорову рэп-баттл. На это предложение Филипп ответил с юмором, что его рэп-баттл уже давно был записан в песне “Зайка моя”, и предложил всем прислушаться и насладиться, а Гнойного выделил как хорошего молодого артиста, отлично играющего свою роль.

Об участии в каких-то новых проектах или записи новых песен, Киркоров не рассказал и посоветовал наблюдать за анонсами в интернете и на телеканалах.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 10:24
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