В России пенсию планируют повысить до 25 тысяч рублей
В России объем отчислений в рамках страхования по возрасту планируют увеличить до 25 тысяч рублей. На сегодня повышение пенсий рассматривается как абсолютный приоритет, находящийся перед пенсионной системой, а также заложенный в состав стратегии развития государства, цитируют СМИ слова вице-премьера Ольгу Голодец.
«Я напомню, что на сегодня в составе стратегии развития заявлен уровень, который мы обязаны достичь. Это объем в 2,5 прожиточных минимума. При учете сегодняшних цен речь идет о 25 тысячах рублей. К подобной пенсии мы продолжаем стремиться, таких выплат должны достичь», - сообщила она.
В соответствии с информацией, предоставленной Ольгой Голодец, большая часть препятствий в реализации этого пункта плана заключается в недостатке ресурсов. В частности, при росте ВВП фиксируется увеличение производительности, как и непосредственно отчислений. Такой сценарий позволяет наращивать пенсионные дотации гражданам, однако в случае стагнирующего рынка положение становится противоположным. Процессы в экономике страны достаточно плотно взаимосвязаны, что приводит к усложнению процесса выхода на пенсии в 25 тысяч рублей из-за недостаточных темпов увеличения финансовой стабильности в России. Наиболее предпочтительным методом решения проблемы является стимулирование экономического роста.
«Я напомню, что на сегодня в составе стратегии развития заявлен уровень, который мы обязаны достичь. Это объем в 2,5 прожиточных минимума. При учете сегодняшних цен речь идет о 25 тысячах рублей. К подобной пенсии мы продолжаем стремиться, таких выплат должны достичь», - сообщила она.
В соответствии с информацией, предоставленной Ольгой Голодец, большая часть препятствий в реализации этого пункта плана заключается в недостатке ресурсов. В частности, при росте ВВП фиксируется увеличение производительности, как и непосредственно отчислений. Такой сценарий позволяет наращивать пенсионные дотации гражданам, однако в случае стагнирующего рынка положение становится противоположным. Процессы в экономике страны достаточно плотно взаимосвязаны, что приводит к усложнению процесса выхода на пенсии в 25 тысяч рублей из-за недостаточных темпов увеличения финансовой стабильности в России. Наиболее предпочтительным методом решения проблемы является стимулирование экономического роста.
Автор: Валерий Антонов