Jaguar не планирует отказываться от популярных в России дизельных моторов
Автоконцерн Jaguar не планирует отказываться от популярных в России дизельных моторов, как это делают производители в США, КНР, странах Европы. Самым продаваемым автомобилем компании является Jaguar Land Rover, оснащенный попадающим под табу мотором.
К 2020 году автомобили бренда Jaguar получат гибридные и электрические силовые установки. Инновации не заставят руководство концерна полностью перейти на создание «зеленых» транспортных средств, так как оно не намерено терять российский рынок, предпочитающий дизельные агрегаты.
Как рассказали в российском дилерском центре Jaguar Land Rover, россияне обожают экономичные дизельные моторы и в ближайшие десять лет спрос на них продолжит расти. Только более мощные бензиновые двигатели, внедряющиеся в автомобили компании, помогут немного переориентировать потребителей.
Ранее Jaguar заявил о намерении возродить D-Type.
К 2020 году автомобили бренда Jaguar получат гибридные и электрические силовые установки. Инновации не заставят руководство концерна полностью перейти на создание «зеленых» транспортных средств, так как оно не намерено терять российский рынок, предпочитающий дизельные агрегаты.
Как рассказали в российском дилерском центре Jaguar Land Rover, россияне обожают экономичные дизельные моторы и в ближайшие десять лет спрос на них продолжит расти. Только более мощные бензиновые двигатели, внедряющиеся в автомобили компании, помогут немного переориентировать потребителей.
Ранее Jaguar заявил о намерении возродить D-Type.
Автор: Джанабилова Татьяна П