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Subaru назвала стоимость флагманского внедорожника Ascent
Subaru назвала стоимость нового внедорожника, модель Ascent представили мировой общественности в декабре 2017 года. Базовая комплектация новинки стартует с отметки 32,97 тыс. долларов США, покупатель приобретает машину, имеющей восемь посадочных мест.

Subaru назвала стоимость флагманского внедорожника Ascent

Автомобиль сегмента SUV является флагманом в линейке японского производителя, он самый большой за всю историю известной марки. Компания озвучила цены в преддверии массового производства модели. Эксперты полагают, что Subaru Ascent может стать популярным среди покупателей ввиду относительно невысокой стоимости. Машина имеет 7-8 посадочных мест, под капотом новинки установлен 260-сильный 4-цилиндровый оппозитный двигатель, он имеет рабочую камеру объёмом 2,4 л, мотор сопряжен с вариатором CVT. Внедорожник получил полный привод, в базовую комплектацию входит 3-зонный климат-контроль, четыре USB-порта и 18-дюймовые колёсные диски.

Установлена система предупреждения аварий EyeSight и 6,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, поддерживающий Apple Carplay и Android Auto. «Люксовая» версия новинки стоит 45,67 тыс. долларов, она укомплектована 20-дюймовыми дисками колёс и кожаным салоном, имеются и другие опции.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:49
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