В Химках объятые огнем склады попали на видео
16 февраля в Химках объятые огнем склады попали на видео. Сведения об инциденте, произошедшем в районе Вашутинского шоссе, предоставил портал «Лайф».
Сообщается, из-за возгорания на складах с пластиковыми трубами район окутал густой черный дым. Сведения о пострадавших не поступали. На место происшествия вызваны службы экстренного реагирования. Площадь поражения и причины пожара, неизвестны.
Ранее в Подмосковье эвакуировали жильцов горящего дома.
Сообщается, из-за возгорания на складах с пластиковыми трубами район окутал густой черный дым. Сведения о пострадавших не поступали. На место происшествия вызваны службы экстренного реагирования. Площадь поражения и причины пожара, неизвестны.
Ранее в Подмосковье эвакуировали жильцов горящего дома.
Автор: Джанабилова Татьяна П