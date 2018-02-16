В Новокузнецке тело мужчины 30 летнего нашли в подъезде жилого дома
В Новокузнецке накануне утром обнаружили труп мужчины 30 лет. Отмечается, что тело нашли в подъезде домостроения, расположенного в Центральном районе города. Как стало известно из сообщения местных СМИ, знакомые умершего считают инцидент убийством.
«В 6 часов нашли с черепно-мозговой травмой, оказавшейся несовместимой с жизнью», – сообщает news.vse42.ru.
В соответствии с представленными данными, мужчина пребывал в подъезде дома, в котором не жил. Как именно он оказался там, остается невыясненным. Близкие погибшего не располагают об этом информацией. Получить комментарий со стороны правоохранительных органов по данному случаю пока не удалось.
«В 6 часов нашли с черепно-мозговой травмой, оказавшейся несовместимой с жизнью», – сообщает news.vse42.ru.
В соответствии с представленными данными, мужчина пребывал в подъезде дома, в котором не жил. Как именно он оказался там, остается невыясненным. Близкие погибшего не располагают об этом информацией. Получить комментарий со стороны правоохранительных органов по данному случаю пока не удалось.
Автор: Валерий Антонов