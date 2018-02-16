Магазин "Эльдорадо" сломал сервис YouTube в России
Уже несколько дней у многих россиян возникают трудности при просмотре видео на YouTube. Сообщается, что после запуска веб-версии соответствующего ресурса отображается черный экран, а не воспроизводятся ролики. Имеется информация, что видеохостинг не работает из-за рекламы магазина цифровой техники «Эльдорадо».
Проблема с запуском видео решается многочисленными перезагрузками страницы или же включением режима «инкогнито». Сообщается, что «Эльдорадо» в Сети запустил рекламу, рассказывающую о кэшбэке на некоторые покупки, равном 20%. В ссылке на ролик текст «20%» автоматическим способом преобразуется в стандартный пробел, в результате URL-адрес для воспроизведения становится некорректным.
Очевиден тот факт, что вскоре сотрудники видеохостинга YouTube удалят рекламный ролик или же поменяют его адрес для решения проблемы. Как уже успели заметить пользователи, если в браузеры работают расширения по блокировке рекламы, то материалы будут воспроизводиться без всяческих проблем. При заходе на YouTube через приложения на смартфоне видео также отображается корректно.
Проблема с запуском видео решается многочисленными перезагрузками страницы или же включением режима «инкогнито». Сообщается, что «Эльдорадо» в Сети запустил рекламу, рассказывающую о кэшбэке на некоторые покупки, равном 20%. В ссылке на ролик текст «20%» автоматическим способом преобразуется в стандартный пробел, в результате URL-адрес для воспроизведения становится некорректным.
Очевиден тот факт, что вскоре сотрудники видеохостинга YouTube удалят рекламный ролик или же поменяют его адрес для решения проблемы. Как уже успели заметить пользователи, если в браузеры работают расширения по блокировке рекламы, то материалы будут воспроизводиться без всяческих проблем. При заходе на YouTube через приложения на смартфоне видео также отображается корректно.
Автор: Валерия Орлова