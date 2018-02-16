Хакеры научились похищать пароли пользователей через файлы Word
Эксперты Trustwave SpiderLabs обнаружили новый способ хакеров атаковать ПК и похищать пароли пользователей. Спамеры используют для этих целей файлы Word, причём активации макросов не требуется.
По словам специалистов, киберзлоумышленники активно применяют новый вид взлома компьютеров. На данный момент атаке подвергается одна зарубежная компания, но эксперты не имеют сомнений, что вскоре подобные действия со стороны хакеров станут массовыми. Заражение ПК вирусом происходит в несколько этапов: сначала жертва получает спам-письмо с Word-файлом, при открытии которого загружается замаскированная под документ вредоносная программа, нацеленная на то, чтобы сделать уязвимым редактор Office Equation Editor. Далее запускается командная строка MSHTA, затем – HTA-файл, содержащий VBScript, и он, в свою очередь, распаковывает скрипт PowerShell, загружающий и устанавливающий сам вирус.
Цель появившегося в системе вредоносного ПО заключается в похищении паролей. Вирусная программа извлекает их из браузеров и отправляет на удалённый сервер хакеров.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о найденном исследователями в Skype баге для взлома компьютера.
По словам специалистов, киберзлоумышленники активно применяют новый вид взлома компьютеров. На данный момент атаке подвергается одна зарубежная компания, но эксперты не имеют сомнений, что вскоре подобные действия со стороны хакеров станут массовыми. Заражение ПК вирусом происходит в несколько этапов: сначала жертва получает спам-письмо с Word-файлом, при открытии которого загружается замаскированная под документ вредоносная программа, нацеленная на то, чтобы сделать уязвимым редактор Office Equation Editor. Далее запускается командная строка MSHTA, затем – HTA-файл, содержащий VBScript, и он, в свою очередь, распаковывает скрипт PowerShell, загружающий и устанавливающий сам вирус.
Цель появившегося в системе вредоносного ПО заключается в похищении паролей. Вирусная программа извлекает их из браузеров и отправляет на удалённый сервер хакеров.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о найденном исследователями в Skype баге для взлома компьютера.
Автор: Воробьева Алина