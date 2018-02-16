Ученые назвали отцовство причиной преждевременной смерти
Ученые из Канады изучили влияния воспитания детей в неполных семьях на здоровье родителей. Оказалось, что отцовство часто становится причиной преждевременной смерти.
В течении 11 лет эксперты наблюдали за 40 тыс. добровольцами: 40 тыс. отцов-одиночек, 4500 матерей-одиночек, 800 40-летних мужчин с детьми и женами. За время исследования умерли 700 человек. Наибольшее количество смертей, 5,8 на 1000, пришлось на первую группу участников эксперимента.
Ученые отнесли отцов-одиночек в уязвимую категорию, остро реагирующую на одиночество. Такие мужчины часто пытаются справиться с депрессией при помощи алкоголя и, конечно, они не следят за рационом питания и здоровьем.
Ранее офисную работу обвинили в преждевременной смерти.
В течении 11 лет эксперты наблюдали за 40 тыс. добровольцами: 40 тыс. отцов-одиночек, 4500 матерей-одиночек, 800 40-летних мужчин с детьми и женами. За время исследования умерли 700 человек. Наибольшее количество смертей, 5,8 на 1000, пришлось на первую группу участников эксперимента.
Ученые отнесли отцов-одиночек в уязвимую категорию, остро реагирующую на одиночество. Такие мужчины часто пытаются справиться с депрессией при помощи алкоголя и, конечно, они не следят за рационом питания и здоровьем.
Ранее офисную работу обвинили в преждевременной смерти.
Автор: Джанабилова Татьяна П