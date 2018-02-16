В центре Южно-Сахалинска рядом с супермаркетом обнаружили труп мужчины
Сегодня утром 16 февраля жители Южно-Сахалинска обнаружили труп неизвестного мужчины лежавшего на обочине. Шокирующую находку заметили в центре города на пересечении Комсомольской улицы и проспекта Победы, возле супермаркета.
Местные СМИ со слов очевидцев сообщают, что труп был найден около 8:30 по местному времени, а уже в 8-45 на место прибыли службы скорой медицинской помощи и полиция. Бригада медиков сразу после прибытия констатировала факт смерти мужчины и увезла тело, скорее всего, в морг. Предположительно, причиной смерти могло стать обморожение организма или проблемы с сердцем, как сообщили сотрудники скорой помощи.
Сотрудники правоохранительных органов при первичном осмотре не обнаружили никаких следов насилия и криминальных следов смерти. Личность была установлена благодаря имеющимся документам, которые по данным полицейских имел при себе умерший мужчина. Более детально в обстоятельствах будут разбираться следователи, а точную причину смерти должны установить на экспертизе.
Местные СМИ со слов очевидцев сообщают, что труп был найден около 8:30 по местному времени, а уже в 8-45 на место прибыли службы скорой медицинской помощи и полиция. Бригада медиков сразу после прибытия констатировала факт смерти мужчины и увезла тело, скорее всего, в морг. Предположительно, причиной смерти могло стать обморожение организма или проблемы с сердцем, как сообщили сотрудники скорой помощи.
Сотрудники правоохранительных органов при первичном осмотре не обнаружили никаких следов насилия и криминальных следов смерти. Личность была установлена благодаря имеющимся документам, которые по данным полицейских имел при себе умерший мужчина. Более детально в обстоятельствах будут разбираться следователи, а точную причину смерти должны установить на экспертизе.
Автор: Тригуб Сергей