В Воронеже попали на видео танцы пьяной девушки в банке
На видео попала жительница Воронежа, которая, находясь в пьяном виде, устроила танцы в отделении одного из банков. На ролике, обнародованном на YouTube, женщина вела себя неадекватно.
В руках у жительницы Воронежа находится бутылка с неизвестным содержимым. Периодически она выпивает и смотрит по сторонам. Сначала женщина находится у выхода, а затем начинает танцевать. Постепенно она перемещается в центре зала.
В один из моментов героиня ролика замирает и начинает разглядывать собственные пятки. После этого направляется к выходу и снова начинает смотреть в одну точку. Как отреагировала администрация финансового учреждения, не сообщается.
В руках у жительницы Воронежа находится бутылка с неизвестным содержимым. Периодически она выпивает и смотрит по сторонам. Сначала женщина находится у выхода, а затем начинает танцевать. Постепенно она перемещается в центре зала.
В один из моментов героиня ролика замирает и начинает разглядывать собственные пятки. После этого направляется к выходу и снова начинает смотреть в одну точку. Как отреагировала администрация финансового учреждения, не сообщается.
Автор: Валерия Орлова