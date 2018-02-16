Эксперт раскрыл последние слова пилотов Ан-148
Эксперт раскрыл последние слова, сказанные пилотами самолета Ан-148. Они указывают, что самолет мог упасть по причине обледенения приемников системы полного давления. При этом система обогрева находилась в деактивированном состоянии. По итогам использования индикаторов пилоты зафиксировали неверную информацию касательно скорости совершения полета, что вызвало крушение. Данная версия остается в числе приоритетных.
Информация о процессе развития событий на борту представители СМИ провели разговор с заслуженным пилотом РФ. Последний считает, что паление стало следствием ошибки экипажа Ан-148. При этом экс-директор «Внуковских авиалиний» описал причину как отсутствие необходимой проверки приборов.
«Летчики забыли активировать приемники максимального давления. По итогам расшифровки данных, зарегистрированных параметрическим самописцем, перед этим полетом все ППД включались, тогда как во время рейса на Орск это не делалось. После того как на высоте в тысячу метров случился первый сбой, они проявили волнение, осознав, что у них случилась рассинхронизация показателей скорости. С использованием автопилота были набраны еще 2 тысячи метров, а после активировалось табло», - отметил специалист.
Они активировали автопилот, затем перешли на ручное управление. При движении под 30 градусов вниз, скорость была увеличена до 800 км/ч на момент столкновения с землей. В соответствии с данными расшифровки, в течение нескольких секунд летчики пытались исправить ситуацию, однако инерция оказалась слишком большой. При этом последние слова оказались призывом «тянуть», а также они сопровождались ругательствами.
Информация о процессе развития событий на борту представители СМИ провели разговор с заслуженным пилотом РФ. Последний считает, что паление стало следствием ошибки экипажа Ан-148. При этом экс-директор «Внуковских авиалиний» описал причину как отсутствие необходимой проверки приборов.
«Летчики забыли активировать приемники максимального давления. По итогам расшифровки данных, зарегистрированных параметрическим самописцем, перед этим полетом все ППД включались, тогда как во время рейса на Орск это не делалось. После того как на высоте в тысячу метров случился первый сбой, они проявили волнение, осознав, что у них случилась рассинхронизация показателей скорости. С использованием автопилота были набраны еще 2 тысячи метров, а после активировалось табло», - отметил специалист.
Они активировали автопилот, затем перешли на ручное управление. При движении под 30 градусов вниз, скорость была увеличена до 800 км/ч на момент столкновения с землей. В соответствии с данными расшифровки, в течение нескольких секунд летчики пытались исправить ситуацию, однако инерция оказалась слишком большой. При этом последние слова оказались призывом «тянуть», а также они сопровождались ругательствами.
Автор: Валерий Антонов