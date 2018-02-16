Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018
exclusive / Происшествия

Эксперт раскрыл последние слова пилотов Ан-148
Эксперт раскрыл последние слова, сказанные пилотами самолета Ан-148. Они указывают, что самолет мог упасть по причине обледенения приемников системы полного давления. При этом система обогрева находилась в деактивированном состоянии. По итогам использования индикаторов пилоты зафиксировали неверную информацию касательно скорости совершения полета, что вызвало крушение. Данная версия остается в числе приоритетных.

Эксперт раскрыл последние слова пилотов Ан-148


Информация о процессе развития событий на борту представители СМИ провели разговор с заслуженным пилотом РФ. Последний считает, что паление стало следствием ошибки экипажа Ан-148. При этом экс-директор «Внуковских авиалиний» описал причину как отсутствие необходимой проверки приборов.

«Летчики забыли активировать приемники максимального давления. По итогам расшифровки данных, зарегистрированных параметрическим самописцем, перед этим полетом все ППД включались, тогда как во время рейса на Орск это не делалось. После того как на высоте в тысячу метров случился первый сбой, они проявили волнение, осознав, что у них случилась рассинхронизация показателей скорости. С использованием автопилота были набраны еще 2 тысячи метров, а после активировалось табло», - отметил специалист.

Они активировали автопилот, затем перешли на ручное управление. При движении под 30 градусов вниз, скорость была увеличена до 800 км/ч на момент столкновения с землей. В соответствии с данными расшифровки, в течение нескольких секунд летчики пытались исправить ситуацию, однако инерция оказалась слишком большой. При этом последние слова оказались призывом «тянуть», а также они сопровождались ругательствами.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:13
Читайте также
В России подняли МРОТ до прожиточного минимума
Биткоин превысил в стоимости 10 тысяч долларов на
В России пенсию планируют повысить до 25 тысяч
Курс доллара продолжает падать
ГАИ: Автобусы стали самым рискованным видом
Пользователи соцсетей нашли доказательства
Надевшую дешевое платье телеведущую заподозрили в
Эксперты предоставили отчет о сниженном уровня
РИФ: Контракт на поставку истребителей МиГ-35
В России зафиксирована рекордно низкая смертность
Россияне получат квоту на ЭКО для рождения
День всех влюбленных заставил женщин ринуться в
Добавление комментария
Последние новости
16.02, 11:54 Ученые доказали эффективность и безопасность статинов
16.02, 11:46 В Омске школьница случайно выстрелила в одноклассника на
16.02, 11:42 Способом навсегда сохранить сообщение в WhatsApp
16.02, 11:31 В России подняли МРОТ до прожиточного минимума
16.02, 11:29 Анастасия Волочкова обматерила «недолюбленных и ущербных
16.02, 11:20 В ЕС продажи автомобилей поставили новый рекорд
16.02, 11:17 В Воронеже попали на видео танцы пьяной девушки в банке
16.02, 11:11 Ученые назвали отцовство причиной преждевременной смерти
16.02, 11:11 В центре Южно-Сахалинска рядом с супермаркетом
16.02, 11:02 Биткоин превысил в стоимости 10 тысяч долларов на
16.02, 11:00 Хакеры научились похищать пароли пользователей через
16.02, 10:49 Subaru назвала стоимость флагманского внедорожника Ascent
16.02, 10:38 Магазин "Эльдорадо" сломал сервис YouTube в России
16.02, 10:36 В Индии стартует производство Xiaomi Redmi Note 5 и
16.02, 10:29 В Новокузнецке тело мужчины 30 летнего нашли в подъезде
16.02, 10:28 Jaguar не планирует отказываться от популярных в России
16.02, 10:24 Филипп Киркоров признался, с кем отпраздновал День
16.02, 10:21 В России пенсию планируют повысить до 25 тысяч рублей
16.02, 10:14 Курс доллара продолжает падать
16.02, 10:13 Эксперт раскрыл последние слова пилотов Ан-148