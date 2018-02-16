Способом навсегда сохранить сообщение в WhatsApp является цитирование
Инженеры-разработчики программных продуктов нашли способ сохранения сообщений в месенджере WhatsApp, по мнению специалистов, переписку можно спасти при помощи цитирования. На это обратил внимание интернет-портал The Next Web.
Необычная функция обнаружена в WhatsApp пользователями Сети, они указывают на возможность просматривать информацию даже в случае её удаления отправителем. По данным портала, цитируемые сообщения отображаются и в частных и в групповых чатах даже после активации режима «удалить». Ранее инженеры мессенджера WhatsApp предоставили возможность устранения сообщений в том случае, если их отправили по ошибке. Данный режим работает и тогда, когда пользователи не желают, чтобы их информация по-прежнему находилась в переписке.
Особо подчеркнуто, что данные возможно удалять на протяжении семи минут после их отправки. Наряду с этим разработчики мессенджера не уточнили, сколько времени может храниться информация, которую сберегли при помощи цитирования.
Необычная функция обнаружена в WhatsApp пользователями Сети, они указывают на возможность просматривать информацию даже в случае её удаления отправителем. По данным портала, цитируемые сообщения отображаются и в частных и в групповых чатах даже после активации режима «удалить». Ранее инженеры мессенджера WhatsApp предоставили возможность устранения сообщений в том случае, если их отправили по ошибке. Данный режим работает и тогда, когда пользователи не желают, чтобы их информация по-прежнему находилась в переписке.
Особо подчеркнуто, что данные возможно удалять на протяжении семи минут после их отправки. Наряду с этим разработчики мессенджера не уточнили, сколько времени может храниться информация, которую сберегли при помощи цитирования.
Автор: Семен Зайцев