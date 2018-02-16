В ЕС продажи автомобилей поставили новый рекорд
В ЕС продажи автомобилей поставили новый рекорд, поднявшись в январе сразу на 7,1%. Всего за указанные период реализовано 1,24 млн машин. Сведения предоставила Ассоциация европейских автопроизводителей.
В 2008 году мир погрузился в финансовый кризис и продажи автомобилей стали падать. За последние десять лет странам ЕС впервые удалось добиться такого роста покупательской способности, как в январе 2018 года.
Лидером рейтинга с приростом в 20,3% стала Испания. На втором месте оказалась Германия - 11,6%. Неплохих результатов добились Франция (+2,5%) и Италия (+3,4%). Рынок Британии, наоборот, просел на 6,3%.
Эксперты считают, что рост продаж обусловлен укреплением европейской экономики, но говорить о стабилизации рынка еще рано, так как тенденция может меняться как в плюс, так в минус.
В 2008 году мир погрузился в финансовый кризис и продажи автомобилей стали падать. За последние десять лет странам ЕС впервые удалось добиться такого роста покупательской способности, как в январе 2018 года.
Лидером рейтинга с приростом в 20,3% стала Испания. На втором месте оказалась Германия - 11,6%. Неплохих результатов добились Франция (+2,5%) и Италия (+3,4%). Рынок Британии, наоборот, просел на 6,3%.
Эксперты считают, что рост продаж обусловлен укреплением европейской экономики, но говорить о стабилизации рынка еще рано, так как тенденция может меняться как в плюс, так в минус.
Автор: Джанабилова Татьяна П