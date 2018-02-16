В Невском районе Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства ограбления магазина
В Невском районе Санкт-Петербурга произошло ограбление магазина. Отмечается, что все обстоятельства нападения устанавливаются. Поздним вечером два неизвестных злоумышленника совершили хищение денежных средств из кассы, а также продукты.
Пострадал круглосуточный магазин, расположенный на Октябрьской набережной. По итогам инцидента 16 февраля правоохранители получили сообщение о том, что перед этим приблизительно в 22:00 неизвестные преступники прибыли в торговый зал, а там под угрозой расправы физической расправой принудили 31-летнего продавца.
Суммарно из кассового аппарата были похищены 10 тысяч рублей дохода, тогда как продукты питания были украдены на общую аналогичную сумму. После этого злоумышленники скрылись с места правонарушения. На сегодня работники полиции инициировали по этому факту проверку.
Пострадал круглосуточный магазин, расположенный на Октябрьской набережной. По итогам инцидента 16 февраля правоохранители получили сообщение о том, что перед этим приблизительно в 22:00 неизвестные преступники прибыли в торговый зал, а там под угрозой расправы физической расправой принудили 31-летнего продавца.
Суммарно из кассового аппарата были похищены 10 тысяч рублей дохода, тогда как продукты питания были украдены на общую аналогичную сумму. После этого злоумышленники скрылись с места правонарушения. На сегодня работники полиции инициировали по этому факту проверку.
Автор: Валерий Антонов