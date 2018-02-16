Ольга Бузова показала плоский живот в коротком топе
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам плоский живот в коротком топе. Соответствующий снимок появился в социальной сети Instagram.
«LOVE. Я вас люблю. Не устану повторять слова благодарности моим людям. Спасибо вам. #моилюдивсегдасомной», - подписала публикацию Бузова.
На фото она предстала в концертном костюме, выполненном в черно-серебристом оттенке. Наряд идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Бузова позирует прямо перед камерой и показывает рукой значок, который она использует при исполнении песни «Wi-Fi». К слову, клип на эту композицию за короткое время просмотрели выше двух миллионов человек.
Подписчикам очень понравилось новое фото звезды «Дома-2». Они подчеркнули, что Бузова выглядит довольно эффектно.
Вчера певица дала сольный концерт в Курсе. Она не перестает благодарить людей за интерес к ее творчеству.
«LOVE. Я вас люблю. Не устану повторять слова благодарности моим людям. Спасибо вам. #моилюдивсегдасомной», - подписала публикацию Бузова.
На фото она предстала в концертном костюме, выполненном в черно-серебристом оттенке. Наряд идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Бузова позирует прямо перед камерой и показывает рукой значок, который она использует при исполнении песни «Wi-Fi». К слову, клип на эту композицию за короткое время просмотрели выше двух миллионов человек.
Подписчикам очень понравилось новое фото звезды «Дома-2». Они подчеркнули, что Бузова выглядит довольно эффектно.
Вчера певица дала сольный концерт в Курсе. Она не перестает благодарить людей за интерес к ее творчеству.
Автор: Валерия Орлова