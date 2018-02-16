Анастасия Волочкова обматерила «недолюбленных и ущербных баб»
Анастасия Волочкова обматерила «недолюбленных и ущербных баб» и призвала к аналогичному поступку своих коллег и фанатов. Соответствующий пост балерина разместила в микроблоге Instagram, показав профили своих обидчиков.
«Обращаюсь к своим коллегам и всем публичным людям! Посмотрите на эти лица, строчащие в наш адрес гадости. Запомните их и посмейтесь над ущербностью. Им никогда не стать любимыми, богатыми, красивыми и успешными», - написала Волочкова.
Пользователи негативно отнеслись к такой агрессии со стороны танцовщицы. Многие попросили Волочкову обратить внимание, что посты читает Ариадна, которой не стоит видеть свою мать в гневе. Хейтеры отметили, что грязь льется рекой только в ленте балерины, поэтому ей не мешало бы подумать об этом на досуге.
Ранее Волочкова показала своего избранника.
«Обращаюсь к своим коллегам и всем публичным людям! Посмотрите на эти лица, строчащие в наш адрес гадости. Запомните их и посмейтесь над ущербностью. Им никогда не стать любимыми, богатыми, красивыми и успешными», - написала Волочкова.
Пользователи негативно отнеслись к такой агрессии со стороны танцовщицы. Многие попросили Волочкову обратить внимание, что посты читает Ариадна, которой не стоит видеть свою мать в гневе. Хейтеры отметили, что грязь льется рекой только в ленте балерины, поэтому ей не мешало бы подумать об этом на досуге.
Ранее Волочкова показала своего избранника.
Автор: Джанабилова Татьяна П