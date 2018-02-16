Ученые доказали эффективность и безопасность статинов
Ученые доказать эффективность и безопасность статинов, в ходе анализа данных за 2013-2016 годы было установлено, что упомянутые медпрепараты не опасны для человека. В каждой клетке организма находится холестерин, он вырабатывается в основном печенью.
Исследователи осторожно относятся к лекарствам класса статинов, они используются для понижения уровня компонента в крови. Холестерин крайне важен для многих процессов, происходящих в организме человека. Кровь переносит молекулы при помощи липопротеидов, избытки вещества накапливаются в виде жировых отложений на внутренних стенках артерий, это вызывает их сужение и затвердевание (атеросклероз). Вслед за этим провоцируются сосудистые заболевания. Для снижения уровня избыточного холестерина назначают статины, они блокируют определенный энзим, вырабатывающий большое количество компонента.
По мнению учёных, статины достаточно эффективны, они не имеют побочных эффектов. К 2016 году случаи смертей вследствие сердечнососудистых заболеваний, заметно сократились. Это могло произойти из-за применения пациентами нужных лекарств, а также ввиду общего улучшения профилактики, диагностики и лечения заболеваний сердца.
Исследователи осторожно относятся к лекарствам класса статинов, они используются для понижения уровня компонента в крови. Холестерин крайне важен для многих процессов, происходящих в организме человека. Кровь переносит молекулы при помощи липопротеидов, избытки вещества накапливаются в виде жировых отложений на внутренних стенках артерий, это вызывает их сужение и затвердевание (атеросклероз). Вслед за этим провоцируются сосудистые заболевания. Для снижения уровня избыточного холестерина назначают статины, они блокируют определенный энзим, вырабатывающий большое количество компонента.
По мнению учёных, статины достаточно эффективны, они не имеют побочных эффектов. К 2016 году случаи смертей вследствие сердечнососудистых заболеваний, заметно сократились. Это могло произойти из-за применения пациентами нужных лекарств, а также ввиду общего улучшения профилактики, диагностики и лечения заболеваний сердца.
Автор: Семен Зайцев