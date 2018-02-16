В Омске школьница случайно выстрелила в одноклассника на уроке ОБЖ
В Омске во время школьного занятия ученица случайно выстрелила в одноклассника. Инцидент был зафиксирован в ходе практики в тире. Пострадавшему потребовалась помощь медработников.
Выстрел был произведен из воздушной винтовки на уроке ОБЖ. В результате школьник получил травму кисти. Виновницей инцидента является 16-летняя девушка.
Медики оказали пострадавшему оперативную помощь, его жизни сейчас ничего не угрожает.
Выстрел был произведен из воздушной винтовки на уроке ОБЖ. В результате школьник получил травму кисти. Виновницей инцидента является 16-летняя девушка.
Медики оказали пострадавшему оперативную помощь, его жизни сейчас ничего не угрожает.
Автор: Валерия Орлова