Авиаэксперт прокомментировал расшифровку речевого самописца с Ан-148
Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов во время общения с представителями СМИ дал комментарий относительно расшифровки Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) данных с речевого самописца борта Ан-148, который разбился под Москвой.
«Нужно с большой аккуратностью относиться к данной информации, однако если верить ей, эксперты наложили расшифровку речевого самописца на данные параметрического регистратора по секундам, что позволило вскрыть многое. При этом помимо указателя скорости, имеется прибор «Авиагоризонт», который дает возможность определять пространственное расположение авиасудна. Имеются приборы высоты, барометрический датчик и радиовысотомер, оценивающий высоту вплоть до сантиметра. На сегодня остается не установленным, находились ли данные приборы в работоспособном состоянии, однако по какой причины с их помощью не были приняты меры для ликвидации крена?» — отмечает специалист.
Вдобавок, отмечается наличие на современных авиалайнерах «голосового предупредителя», сообщающего, что необходимо прекратить понижение борта. Невзирая на этот факт, падение не было завершено, а крен остался. Таким образом, остается достаточно много вопросов по трагическому происшествию.
«Нужно с большой аккуратностью относиться к данной информации, однако если верить ей, эксперты наложили расшифровку речевого самописца на данные параметрического регистратора по секундам, что позволило вскрыть многое. При этом помимо указателя скорости, имеется прибор «Авиагоризонт», который дает возможность определять пространственное расположение авиасудна. Имеются приборы высоты, барометрический датчик и радиовысотомер, оценивающий высоту вплоть до сантиметра. На сегодня остается не установленным, находились ли данные приборы в работоспособном состоянии, однако по какой причины с их помощью не были приняты меры для ликвидации крена?» — отмечает специалист.
Вдобавок, отмечается наличие на современных авиалайнерах «голосового предупредителя», сообщающего, что необходимо прекратить понижение борта. Невзирая на этот факт, падение не было завершено, а крен остался. Таким образом, остается достаточно много вопросов по трагическому происшествию.
Автор: Валерий Антонов