Эксперты: Современные женщины отдают предпочтение «дизайнерским влагалищам»
Мода всегда диктовала миру свои правила. При появлении стандарта 90-60-90 все стали массово худеть. Сегодня современные женщины сходят с ума по пластической хирургии и отдают предпочтение «дизайнерским влагалищам». Сведения предоставили эксперты из издания Daily Mail.
Профессиональные хирурги могут улучшить состояние женской вагины. Наравне с ушиванием спросом пользуются косметологические процедуры по обновлению внутренне среды с использованием всевозможных филлеров и лазер, стимулирующий выработку коллагена для естественного омоложения.
Еще несколько лет назад процедуры для вагины не были столь популярны. Обычно ими пользовались при наступлении менопаузы или после родов, но сейчас к ним прибегают ради усиления сексуального удовольствия. Спрос вырос уже на 45% и эксперты уверенны – это не предел.
Ранее эксперты рассказали, чего женщинам не хватает во время кризиса.
Профессиональные хирурги могут улучшить состояние женской вагины. Наравне с ушиванием спросом пользуются косметологические процедуры по обновлению внутренне среды с использованием всевозможных филлеров и лазер, стимулирующий выработку коллагена для естественного омоложения.
Еще несколько лет назад процедуры для вагины не были столь популярны. Обычно ими пользовались при наступлении менопаузы или после родов, но сейчас к ним прибегают ради усиления сексуального удовольствия. Спрос вырос уже на 45% и эксперты уверенны – это не предел.
Ранее эксперты рассказали, чего женщинам не хватает во время кризиса.
Автор: Джанабилова Татьяна П