В Дагестане собаки насмерть загрызли четырёхлетнего мальчика
В Дагестане четырёхлетнего мальчика насмерть загрызли несколько собак. Инцидент произошел в небольшом населенном пункте под Махачкалой. Об этом рассказали представители республиканского МВД.
По имеющимся данным, с прошлого четверга ребенок числился в розыске. О его пропаже в полицию заявили родители. В ходе проведения поисковой операции сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело малыша, на котором присутствовали множественные следы от укусов собак.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и подробности инцидента.
По имеющимся данным, с прошлого четверга ребенок числился в розыске. О его пропаже в полицию заявили родители. В ходе проведения поисковой операции сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело малыша, на котором присутствовали множественные следы от укусов собак.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и подробности инцидента.
Автор: Валерия Орлова