Курс доллара продолжает падать
Курс доллара продолжает падать, уже достигнув минимума за 3 года в составе группы ключевых валют рынка. Индекс дензнака США снизился до отметки в 88,31. Отрицательная динамика укрепилась к концу недели. Только за четверг потеря стоимости достигла значения в 0,8%.
В целом текущая неделя оказалась для доллара США худшей за 2 года. Общие потери цены валюты достигли значения в 2%. На торгах в паре с иеной отмечается падение ниже планки в 106.00. По этой паре регистрируется снижение на 0,44% касательно уровня открытия этим утром, а торги ведут на позиции 105,64. Очередным ключевым уровнем является 104,40.
В соответствии с мнением аналитиков, ослабление доллара объясняется такими ключевыми факторами, как восстановлением интереса к использованию рисковых активов, а также проблемой дефицита бюджета на фоне актуального значения платежного баланса США по инфраструктурным расходам и реформированию налоговой системы. Стоимость рубля показала прирост в четверг на 0,30 копеек, закрепившись на показателе 56,4 рубля.
В целом текущая неделя оказалась для доллара США худшей за 2 года. Общие потери цены валюты достигли значения в 2%. На торгах в паре с иеной отмечается падение ниже планки в 106.00. По этой паре регистрируется снижение на 0,44% касательно уровня открытия этим утром, а торги ведут на позиции 105,64. Очередным ключевым уровнем является 104,40.
В соответствии с мнением аналитиков, ослабление доллара объясняется такими ключевыми факторами, как восстановлением интереса к использованию рисковых активов, а также проблемой дефицита бюджета на фоне актуального значения платежного баланса США по инфраструктурным расходам и реформированию налоговой системы. Стоимость рубля показала прирост в четверг на 0,30 копеек, закрепившись на показателе 56,4 рубля.
Автор: Валерий Антонов