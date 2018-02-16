Биткоин превысил в стоимости 10 тысяч долларов на Coinmarketcap
В пятницу биткоин превысил отметку 10 тысяч долларов в росте, по информации биржи Coinmarketcap. На 9:02 (мск) курс ведущей криптовалюты улучшил ранее высказанные прогнозы, на протяжении суток удорожание произошло на 4,25%.
Аналитики отмечают изменение биржевых котировок по биткоину, ранее он продемонстрировал резкое снижение, рухнув до отметки 5,996 тыс. долларов на торгах 6 февраля. По состоянию на 8:30 биткоин был зафиксирован на уровне 10,101 тыс. долларов. В декабре 2017 года криптовалюта достигла уровня 19,1 тыс. долларов. Биткоин является децентрализованной системой одноимённой криптовалюты, она функционирует на основе блокчейн-технологии.
Происходит эмитирование ресурсов, любой пользователь-участник системы, может создавать новые блоки при помощи персонального компьютера и периферийных устройств. На 10:11 16 февраля на Мосбирже доллар показал 56,326 руб., сводная евровалюта - 70,631 руб.
Аналитики отмечают изменение биржевых котировок по биткоину, ранее он продемонстрировал резкое снижение, рухнув до отметки 5,996 тыс. долларов на торгах 6 февраля. По состоянию на 8:30 биткоин был зафиксирован на уровне 10,101 тыс. долларов. В декабре 2017 года криптовалюта достигла уровня 19,1 тыс. долларов. Биткоин является децентрализованной системой одноимённой криптовалюты, она функционирует на основе блокчейн-технологии.
Происходит эмитирование ресурсов, любой пользователь-участник системы, может создавать новые блоки при помощи персонального компьютера и периферийных устройств. На 10:11 16 февраля на Мосбирже доллар показал 56,326 руб., сводная евровалюта - 70,631 руб.
Автор: Семен Зайцев