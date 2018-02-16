Ученые рассказали, когда спортивные занятия более эффективны
Американские ученые доказали, что спортивные занятия для худеющих зимой более эффективны. Материалы исследования появились в профильном издании.
Ученые рекомендуют в зимнее время не отлынивать от спорта, а наоборот активизировать все резервы для максимального сжигания калорий. Именно в холода все процессы в организме протекают быстрее и жиры сжигаются лучше, чем летом.
Люди после новогодних праздников долго не могут прийти в себя и спустя короткий промежуток времени замечают округлившиеся бока и живот. Борьбу с лишним весом, как правило, откладывают на весну и лето, что в корне неправильно. Теория доказана во время исследования с участием 53 мужчин и женщин, занимавшихся спортом даже при температуре в минус 20 градусов. Оказалось, что из-за ускоренного метаболизма, вызванного холодами, количество сожженных калорий может увеличиться до 34%.
Ученые нашли и минус в зимних тренировках – сильное чувство голода, с которым придется бороться при помощи самоконтроля.
Ранее эксперты назвали самые сложные дни для худеющих.
Ученые рекомендуют в зимнее время не отлынивать от спорта, а наоборот активизировать все резервы для максимального сжигания калорий. Именно в холода все процессы в организме протекают быстрее и жиры сжигаются лучше, чем летом.
Люди после новогодних праздников долго не могут прийти в себя и спустя короткий промежуток времени замечают округлившиеся бока и живот. Борьбу с лишним весом, как правило, откладывают на весну и лето, что в корне неправильно. Теория доказана во время исследования с участием 53 мужчин и женщин, занимавшихся спортом даже при температуре в минус 20 градусов. Оказалось, что из-за ускоренного метаболизма, вызванного холодами, количество сожженных калорий может увеличиться до 34%.
Ученые нашли и минус в зимних тренировках – сильное чувство голода, с которым придется бороться при помощи самоконтроля.
Ранее эксперты назвали самые сложные дни для худеющих.
Автор: Джанабилова Татьяна П