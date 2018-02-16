Ученые назвали медленный метаболизм причиной набора веса
Ученые считают, что человек не может похудеть из-за медленного метаболизма. В этом случае могут не помочь подсчет калорий, диеты, спортивный зал. Симптомы соответствующего нарушения человек способен заметить самостоятельно.
В результате обменных процессов, протекающих в организме, тело превращает калории в энергию. Она помогает поддерживать в норме основные функции. Люди, обладающие быстрым обменом веществ, могут позволить себе есть любые продукты, остальным же приходится придерживаться особого рациона, чтобы держать себя в форме. К слову, метаболизм еще больше начинает замедляться к 35-40 годам.
Важным моментом здесь является работа щитовидной железы, контролирующей давление, частоту дыхания, температуру тела и пульс. Если же она осуществляется некорректно, то вырабатывается недостаточное количество гормонов. Как следствие, человек не может похудеть.
Ученые отмечают, что к врачу необходимо обратиться из-за чрезмерного набора веса без причины, сухости кожи, усталости, выпадения волос, частых головных болей, ухудшения когнитивных способностей, озноба, снижения либидо, участившегося депрессивного состояния, изменения вкуса.
В результате обменных процессов, протекающих в организме, тело превращает калории в энергию. Она помогает поддерживать в норме основные функции. Люди, обладающие быстрым обменом веществ, могут позволить себе есть любые продукты, остальным же приходится придерживаться особого рациона, чтобы держать себя в форме. К слову, метаболизм еще больше начинает замедляться к 35-40 годам.
Важным моментом здесь является работа щитовидной железы, контролирующей давление, частоту дыхания, температуру тела и пульс. Если же она осуществляется некорректно, то вырабатывается недостаточное количество гормонов. Как следствие, человек не может похудеть.
Ученые отмечают, что к врачу необходимо обратиться из-за чрезмерного набора веса без причины, сухости кожи, усталости, выпадения волос, частых головных болей, ухудшения когнитивных способностей, озноба, снижения либидо, участившегося депрессивного состояния, изменения вкуса.
Автор: Валерия Орлова