Генетики рассказали о связи роста к подверженности большого риска инсульта

По данным исследования, у детей с ростом ниже среднего возрастного показателя на 5 и выше сантиметров, чаще возникали случаи различных типов инсульта спустя много лет спустя. Генетики предполагают, что фактор небольшого роста может быть таким же фактором риска развития инсульта, как и некоторые инфекции, стрессы и других причин.В ходе работы было изучено информацию более 300 тысяч датчан, появившихся на свет в период с 1930 по 1989 год, и учившихся в школах Копенгагена, столице Дании. Как известно, школьникам измеряли рост в возрасте 7, 10 и 13 лет. Ученые рассматривали связь роста к двум основным типам нарушений, возникающим в пожилом возрасте, а именно внутримозговым кровоизлиянием и ишемическим инсультом. В ходе исследования было выявлено более 10 тысяч пострадавших мужчин и женщин от инсульта и 2500 от внутримозгового излияния, где риск развития наблюдался только у представителей сильного пола. Причем у всех отстающих в росте на более чем 5 сантиметров показатели развития болезней был выше 11%.Авторы этих исследований считают рост детей важной пометкой на будущие риски развития различных болезней и настоятельно рекомендуют родителям следить за полноценным питанием, уровнем стресса и своевременной диагностике разного типа болезней и их дальнейшему лечению. Потому как неправильный уход за ребенком может сказаться на его здоровья спустя десятилетия.