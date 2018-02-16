Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Открытия

Генетики рассказали о связи роста к подверженности большого риска инсульта
Датские ученые исследовали и выявили связь роста детей к повышенным рискам инсульта во взрослом возрасте. Результаты показали, что невысокие дети больше подвержены вероятности развития опасной болезни, чем их сверстники среднего и высокого роста.

Генетики рассказали о связи роста к подверженности большого риска инсульта


По данным исследования, у детей с ростом ниже среднего возрастного показателя на 5 и выше сантиметров, чаще возникали случаи различных типов инсульта спустя много лет спустя. Генетики предполагают, что фактор небольшого роста может быть таким же фактором риска развития инсульта, как и некоторые инфекции, стрессы и других причин.

Генетики рассказали о связи роста к подверженности большого риска инсульта


В ходе работы было изучено информацию более 300 тысяч датчан, появившихся на свет в период с 1930 по 1989 год, и учившихся в школах Копенгагена, столице Дании. Как известно, школьникам измеряли рост в возрасте 7, 10 и 13 лет. Ученые рассматривали связь роста к двум основным типам нарушений, возникающим в пожилом возрасте, а именно внутримозговым кровоизлиянием и ишемическим инсультом. В ходе исследования было выявлено более 10 тысяч пострадавших мужчин и женщин от инсульта и 2500 от внутримозгового излияния, где риск развития наблюдался только у представителей сильного пола. Причем у всех отстающих в росте на более чем 5 сантиметров показатели развития болезней был выше 11%.

Авторы этих исследований считают рост детей важной пометкой на будущие риски развития различных болезней и настоятельно рекомендуют родителям следить за полноценным питанием, уровнем стресса и своевременной диагностике разного типа болезней и их дальнейшему лечению. Потому как неправильный уход за ребенком может сказаться на его здоровья спустя десятилетия.

Автор: Тригуб Сергей
Вчера, 12:51
Читайте также
Акционерному обществу «Газпром» исполняется 25 лет
Венгрия обвинила Украину в запуске «кампании лжи»
На первом чемпионате по предвыборной Dota
Эксперты: Современные женщины отдают предпочтение
Аксенов: Движение поездов по Крымскому мосту
Впервые с начала февраля курс евро упал ниже 70
В Кургане вновь отключат воду из-за очередной
В Ростове с 19 февраля начнется массовое
Минэнерго РФ предлагает строить криптовалютные
Канада обвинила Россию в разработке вируса
Центробанк может запретить банкам использовать
Эксперт: РФ усиливает 58-ю армию для сигнала
Добавление комментария
Последние новости
17.02, 00:20 В соцсетях раскритиковали отретушированную фотосессию
16.02, 23:58 Акционерному обществу «Газпром» исполняется 25 лет
16.02, 23:40 Анастасия Квитко показала огромную грудь в топе без
16.02, 23:20 Любовь Успенская на вечеринке GQ сразила звезд своим
16.02, 23:00 Ученые выяснили природу пульсирующих северных сияний
16.02, 22:41 Рост черных дыр опережает скорость образования звезд
16.02, 22:18 Honda обновила кроссовер Vezel первым в линейке своих
16.02, 22:00 На заброшенном складе для вещей нашли Chevrolet Corvette
16.02, 21:41 Ученые: Вейпы повреждают ДНК и вызывают мутации
16.02, 21:23 В РФ создадут мощный квантовый компьютер на 50 кубитов
16.02, 21:20 На турецком пляже после шторма в Черном море обнаружили
16.02, 21:00 Смартфоны Alcatel 5, 3v и 1x покажут на MWC-2018
16.02, 20:59 Apple может отказаться от 3D Touch в новых iPhone из-за
16.02, 20:56 Ольга Орлова опровергла слухи о романе с Вячеславом
16.02, 20:50 На продажу выставили фургон Volkswagen с мотором от
16.02, 20:43 Венгрия обвинила Украину в запуске «кампании лжи» из-за
16.02, 20:27 В Уфе разыскивают 32-летнего мужчину, пропавшего после
16.02, 20:19 В Воронеже задержали парня за приставание в лифте к
16.02, 20:14 На первом чемпионате по предвыборной Dota сразились
16.02, 20:00 Кабриолет Bentley Continental прошел тесты в зимних