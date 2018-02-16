В пустыне Израиля начали симуляцию экспедиции на Марс
В пустыне Израиля была создана симуляция экспедиции на Марс. Энтузиасты создали модель станции, которая теоретически может появится на дне пустынного кратера. В четверг был объявлен старт первой экспедиции при участии шести добровольцев, отметили организаторы проекта D-MARS.
В течение ближайших 3-х дней 4 мужчин и 2 женщины отправятся в изоляцию. Они станут жить в пространстве компактного модуля, который питается при помощи солнечных батарей, проведут несколько научных экспериментов, а также при посредстве спутниковой связи координироваться с центром управления, использоваться скафандры для выхода на поверхность «Марса».
«Началась первая миссия D-MARS, которая симулирует пребывание на Красной планете либо иных космических объектах. Это позволяет участникам эксперимента ощутить себя исследователями. Будет проведена проверка распорядка дня, режима питания, систем связи, а также иных условий с максимальным приближением к условиям, подготовленным для участников настоящих космических экспедиций в будущем», — дали они обещание.
Сама станция была размещена на дне кратера Махтеш-Рамон, сформированного миллионы лет назад по итогам эрозии поверхности Земли. Участники экспедиции обозначают себя как «рамонавтов». Выбор места в пустынной и гористой местности объясняется похожестью условий окружающей среды на рельеф Марса. Это относится к геологии района, его засушливости, оторванности от цивилизации.
В течение ближайших 3-х дней 4 мужчин и 2 женщины отправятся в изоляцию. Они станут жить в пространстве компактного модуля, который питается при помощи солнечных батарей, проведут несколько научных экспериментов, а также при посредстве спутниковой связи координироваться с центром управления, использоваться скафандры для выхода на поверхность «Марса».
«Началась первая миссия D-MARS, которая симулирует пребывание на Красной планете либо иных космических объектах. Это позволяет участникам эксперимента ощутить себя исследователями. Будет проведена проверка распорядка дня, режима питания, систем связи, а также иных условий с максимальным приближением к условиям, подготовленным для участников настоящих космических экспедиций в будущем», — дали они обещание.
Сама станция была размещена на дне кратера Махтеш-Рамон, сформированного миллионы лет назад по итогам эрозии поверхности Земли. Участники экспедиции обозначают себя как «рамонавтов». Выбор места в пустынной и гористой местности объясняется похожестью условий окружающей среды на рельеф Марса. Это относится к геологии района, его засушливости, оторванности от цивилизации.
Автор: Валерий Антонов