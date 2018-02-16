В США мать лечила ребенка от аутизма микстурами из отбеливателя
В США мать, проживающая в Индианополисе (Индиана), решила лечить ребенка от аутизма с помощью средства для отбеливания. Соляную кислоту и водоочистительный раствор американка добавляла в напитки для своей дочери. Об этом сообщает издание The New York Post.
По словам отца ребенка, 28-летняя жена часто прибегала к нестандартным способам лечения. О так называемых лечебных свойствах отбеливателя женщина узнала из социальных сетей. 10 февраля молодая мать была задержана сотрудниками местной полиции. Ребенка же забрали представители социальной службы. В расследовании дела будут принимать органы опеки. Возраст девочки не сообщается.
Установлено, что мать добавляла в напитки средство Chicago Tribune. Оно представляет собой химический раствор, используемый в производстве отбеливателей. Некоторые убеждены, что средство поможет в борьбе с раком, аутизмом, гепатитом и СПИДом. На интернет-платформе Amazon даже доступна книга о свойствах микстуры.
Аутизмом называется расстройство нервной системы, которые сопровождается всесторонним дефицитом общения и социального взаимодействия. Кроме этого, человек постоянно повторяет определенные действия и имеет ограниченный круг интересов.
По словам отца ребенка, 28-летняя жена часто прибегала к нестандартным способам лечения. О так называемых лечебных свойствах отбеливателя женщина узнала из социальных сетей. 10 февраля молодая мать была задержана сотрудниками местной полиции. Ребенка же забрали представители социальной службы. В расследовании дела будут принимать органы опеки. Возраст девочки не сообщается.
Установлено, что мать добавляла в напитки средство Chicago Tribune. Оно представляет собой химический раствор, используемый в производстве отбеливателей. Некоторые убеждены, что средство поможет в борьбе с раком, аутизмом, гепатитом и СПИДом. На интернет-платформе Amazon даже доступна книга о свойствах микстуры.
Аутизмом называется расстройство нервной системы, которые сопровождается всесторонним дефицитом общения и социального взаимодействия. Кроме этого, человек постоянно повторяет определенные действия и имеет ограниченный круг интересов.
Автор: Валерия Орлова