В Индии стартует производство Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro
В Шри-Сити (Индия) стартует производство Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro. Сведения предоставил глава индийского подразделения Ману Кумар Джейн.
В Индии производится более 95% смартфонов Xiaomi. Сборка новой модели будет полностью сосредоточена на местном уровне. Это делается для развития производственных мощностей в стране. Недавно компания открыла совместно с китайским партнером Hipad Technology еще один завод в Нойде.
«Среди 10 лучших смартфонов в Индии в 2017 году шесть пришлось на долю бренда Xiaomi. У нас 57% доли онлайн-рынка и почти 11% в оффлайне. Теперь задача состоит в том, чтобы защитить онлайн-территорию и расширить присутствие в оффлайне», - рассказал Джейн.
Xiaomi Redmi Note 5 является преемником Redmi Note 4 и стоит от 9 999 рупий. Версия Note 5 Pro обойдется покупателям в 13 999.
Базовая модель работает от процессора Qualcomm Snapdragon 625 и имеет 12-мегапиксельную заднюю камеру с диафрагмой f / 2.2 вместе с 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Redmi Note 5 Pro представляет собой пакет процессоров Snapdragon 636 и оснащен двумя камерами с 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX486 и 5-мегапиксельным вторичным датчиком. На лицевой стороне стоит 20-мегапиксельный датчик Sony IMX376.
Оба устройства имеют полноэкранный режим с соотношением сторон 18: 9. Устройства работают на последней версии MIUI 9 на базе операционной системы Android 7.0 Nougat из коробки. Телефоны поступят в продажу на Flipkart и Mi.com 22 февраля.
Ранее эксперты негативно отозвались о характеристиках Redmi Note 5.
В Индии производится более 95% смартфонов Xiaomi. Сборка новой модели будет полностью сосредоточена на местном уровне. Это делается для развития производственных мощностей в стране. Недавно компания открыла совместно с китайским партнером Hipad Technology еще один завод в Нойде.
«Среди 10 лучших смартфонов в Индии в 2017 году шесть пришлось на долю бренда Xiaomi. У нас 57% доли онлайн-рынка и почти 11% в оффлайне. Теперь задача состоит в том, чтобы защитить онлайн-территорию и расширить присутствие в оффлайне», - рассказал Джейн.
Xiaomi Redmi Note 5 является преемником Redmi Note 4 и стоит от 9 999 рупий. Версия Note 5 Pro обойдется покупателям в 13 999.
Базовая модель работает от процессора Qualcomm Snapdragon 625 и имеет 12-мегапиксельную заднюю камеру с диафрагмой f / 2.2 вместе с 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Redmi Note 5 Pro представляет собой пакет процессоров Snapdragon 636 и оснащен двумя камерами с 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX486 и 5-мегапиксельным вторичным датчиком. На лицевой стороне стоит 20-мегапиксельный датчик Sony IMX376.
Оба устройства имеют полноэкранный режим с соотношением сторон 18: 9. Устройства работают на последней версии MIUI 9 на базе операционной системы Android 7.0 Nougat из коробки. Телефоны поступят в продажу на Flipkart и Mi.com 22 февраля.
Ранее эксперты негативно отозвались о характеристиках Redmi Note 5.
Автор: Джанабилова Татьяна П