Смартфоны Alcatel 5, 3v и 1x покажут на MWC-2018
Модели Alcatel 5, 3v и 1x продемонстрируют во время MWC-2018 в Барселоне. Представители компании отметили, что все новинки будут относиться к различным ценовым категориям, что позволит охватить широкую аудиторию пользователей.
Alcatel 5 будет максимально компактным аппаратом в составе серии. Он использует дисплей диагональю 5,7 дюйма с разрешающей способностью формата HD+. За функционирование смартфона станет отвечать процессор MT6750 от MediaTek, используемый вместе с 3 ГБ ОЗУ. Помимо этого, известно, что прибор получит графический модуль Mali-T860 MP2.
Alcatel 3v стал самым большим по диагонали дисплея - 6 дюймов. Известно, что она работает на основе процессора MediaTek, однако точно назвать версию чипа пока нельзя. Объем ОЗУ у смартфона составит 2 ГБ. ПЗУ устройства составит 16 ГБ. По имеющимся данным, все гаджеты будут функционировать под управлением Android Oreo (версии 8.0). Сведения относительно используемого девайса Alcatel 1x на сегодня отсутствуют. В соответствии с предварительной информацией, он обязан стать первым в серии устройством с безрамочным дисплеем, хотя является представителем средней ценовой категории. В США его цена заявлена на отметке в $340 для базовой модификации.
Alcatel 5 будет максимально компактным аппаратом в составе серии. Он использует дисплей диагональю 5,7 дюйма с разрешающей способностью формата HD+. За функционирование смартфона станет отвечать процессор MT6750 от MediaTek, используемый вместе с 3 ГБ ОЗУ. Помимо этого, известно, что прибор получит графический модуль Mali-T860 MP2.
Alcatel 3v стал самым большим по диагонали дисплея - 6 дюймов. Известно, что она работает на основе процессора MediaTek, однако точно назвать версию чипа пока нельзя. Объем ОЗУ у смартфона составит 2 ГБ. ПЗУ устройства составит 16 ГБ. По имеющимся данным, все гаджеты будут функционировать под управлением Android Oreo (версии 8.0). Сведения относительно используемого девайса Alcatel 1x на сегодня отсутствуют. В соответствии с предварительной информацией, он обязан стать первым в серии устройством с безрамочным дисплеем, хотя является представителем средней ценовой категории. В США его цена заявлена на отметке в $340 для базовой модификации.
Автор: Валерий Антонов