Актер Андрей Гайдулян продолжает борьбу с раком
Актер Андрей Гайдулян, которому ранее удалось победить рак, помог деньгами онкобольной девушке. У нее метастазы распространились в груди. Звезда «Универа» на своей странице в социальной сети Instagram инициировал сбор денежных средств, которых хватило на лечение.
Рак у Андрея Гайдуляна обнаружили летом 2015 года. В частности, медики выявили у артиста лимфому. В ходе лечения он перенес несколько курсов химиотерапии, прошел многочисленные обследования в Германии. В последнее время актер чувствует себя хорошо. По словам Гайдуляна, болезнь сильно изменила его, он пересмотрел взгляды на жизнь и осознал ее реальную ценность. В связи с этим знаменитость решил помогать другим.
Пользователи Сети похвалили актера за его активность. Они очень обрадовались, что удалось спасти девушку. Гайдулян заявил, что и дальше продолжит делиться с поклонниками историями людей, которые нуждаются в помощи. Звезда «Универа» считает, что во время лечения пригодится любая сумма, отправленная на счет.
Рак у Андрея Гайдуляна обнаружили летом 2015 года. В частности, медики выявили у артиста лимфому. В ходе лечения он перенес несколько курсов химиотерапии, прошел многочисленные обследования в Германии. В последнее время актер чувствует себя хорошо. По словам Гайдуляна, болезнь сильно изменила его, он пересмотрел взгляды на жизнь и осознал ее реальную ценность. В связи с этим знаменитость решил помогать другим.
Пользователи Сети похвалили актера за его активность. Они очень обрадовались, что удалось спасти девушку. Гайдулян заявил, что и дальше продолжит делиться с поклонниками историями людей, которые нуждаются в помощи. Звезда «Универа» считает, что во время лечения пригодится любая сумма, отправленная на счет.
Автор: Валерия Орлова