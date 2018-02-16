Hubble NASA снял гигантский умирающий шторм на Нептуне
Hubble NASA сделал фото гигантского шторма на Нептуне, тёмные бури впервые были обнаружены в конце 80-х годов зондом «Вояджер-2». Съемки в настоящее время проводились в синем спектре, это позволило отследить стихию на стадии завершения.
Гигантский шторм удалось зафиксировать в 2015 году, сейчас он теряет свою энергию, сообщили в NASA. Нептун находится на расстоянии 3 млрд миль от земли. Тёмные бури теряют свою силу на поверхности планеты, шторм, также как и большое красное пятно Юпитера (GRS), вращается в антициклонном направлении, высасывая материал из глубины атмосферы и льда планеты. Данная особенность предоставляет астрофизикам уникальную возможность провести изучение ветров планеты дистанционно, так как непосредственные измерения вблизи её технологически невыполнимы.
На снимках имеется материал в виде пятен, они могут представлять собой скопления сероводорода. У ученых нет доказательств того, каким образом формируются данные бури и насколько быстро они вращаются. Их возникновение связано с нестабильностью в срезанных ветрах на восток и запад.
Гигантский шторм удалось зафиксировать в 2015 году, сейчас он теряет свою энергию, сообщили в NASA. Нептун находится на расстоянии 3 млрд миль от земли. Тёмные бури теряют свою силу на поверхности планеты, шторм, также как и большое красное пятно Юпитера (GRS), вращается в антициклонном направлении, высасывая материал из глубины атмосферы и льда планеты. Данная особенность предоставляет астрофизикам уникальную возможность провести изучение ветров планеты дистанционно, так как непосредственные измерения вблизи её технологически невыполнимы.
На снимках имеется материал в виде пятен, они могут представлять собой скопления сероводорода. У ученых нет доказательств того, каким образом формируются данные бури и насколько быстро они вращаются. Их возникновение связано с нестабильностью в срезанных ветрах на восток и запад.
Автор: Семен Зайцев